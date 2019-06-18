2019/06/18 | 11:47

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قائد شرطة البصرة : اذناب البعثيين ينشرون الاكاذيب للقيام باعمال عنف

حذر قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، من محاولات لاذناب

البعث للتأثير على امن المحافظة ومنع خروج التظاهرات السلمية عبر

نشر الاكاذيب.

واوضح فليح في تصريح ان هناك محاولات بائسة من قبل العناصر الضالة

والإرهابية لاستغلال نوايا المواطنين في البصرة بالخروج في تظاهرات

سلمية تطالب بتوفير الخدمات، من خلال إللقاء المنشورات ونشر

الأكاذيب والادعاءات عن وجود هذه العصابات الإرهابية بين صفوف

المتظاهرين، للقيام بأعمال عنف وتخريب ونشر الفوضى في مدينة البصرة

الآمنة.



وشدد فليح على توافر الإمكانيات والخبرات الأمنية

والاستخبارية لرصد وملاحقة تلك العناصر وتقويض مخططاتها الإرهابية

والإجرامية.

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