اعتقال اكبر تاجر مخدرات بمحافظة البصرة وهذا ما وجد بحوزته

2019/06/18 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" وبعد كمين محكم وتبادل لإطلاق النار تمكنت استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة من القاء القبض على احد اكبر تجار المخدرات".واضاف البيان، انه" ضبط بحوزة المعتقل كمية كبيرة من المخدرات تقدر بأكثر من 11 كيلو غراما وعدد كبير من الاسلحة والاعتدة المختلفة وزورق صيد".واكدت القيادة بحسب البيان، انه" تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه".انتهى..م.م

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