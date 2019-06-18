اغلاق اربعة مستشفيات أهلية في محافظة بابل

2019/06/18 | 11:48

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 | 11:36 صباحاً | عدد القراءات : 34

بغداد/...



افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، ان اللجنة الطبية المكلفة بمتابعة عمل المستشفيات اقدمت على اغلاق اربعة مستشفيات اهلية في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز" ان "المستشفيات التي اغلقت من قبل اللجنة الطبية لوجود سلبيات وتقصير في عملها بحسب اللجان المكلفة بمتابعة عمل".

وأضاف ان "هذه المستشفيات هي كل من مستشفى السلام الاهلي ومدة اغلاقه شهرا ومستشفى بابل الاهلي مدة الغلق اسبوعان ومستشفى الحياة الاهلي مدة الغلق ٣ اشهر ومستشفى الفيحاء الاهلي مدة الغلق اسبوعان".انتهى2

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