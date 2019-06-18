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مكافحة الفساد يشدد على ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة


مكافحة الفساد يشدد على ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة
2019/06/18 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       يتبع..

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