2019/06/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين الخزعلي وفي تغريدة له على “تويتر”, يوم الثلاثاء ,المعارضة ظاهرة صحية في العملية السياسية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:المعارضة ظاهرة صحية في العملية السياسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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