اعتقال اكبر تاجر مخدرات في البصرة

2019/06/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة البصرة، الثلاثاء، إلقاء القبض على اكبر تاجر مخدرات بحوزته 11 كغم في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "استخبارات حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة، تمكنت فجر اليوم، من إلقاء القبض على اكبر تاجر مخدرات وضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزته تقدر بأكثر من 11 كيلو غرام وعدد كبير من الأسلحة والاعتدة المختلفة وزورق صيد".واضافت، ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية ونصب كمين محكم في شط العرب، فيما تم تبادل اطلاق النار مع المتهم والقوة".انتهى

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