وزارة الدفاع تعلن قراراً يخص ضباط البيشمركة

2019/06/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، قراراً يخص ضباط البيشمركة في اقليم كردستان.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، ترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمعادلة ضباط شهادات إقليم كردستان بحضور جميع الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الإيجاز الذي قدمه رئيس اللجنة حول عملها في الفترة الماضية بخصوص هذا الموضوع".وأوعز الغانمي بحسب البيان "بإحالة الموضوع إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية على أن يكون التصويت ضمن ضوابط وسياقات الجامعة لإنصاف مجموعة من ضباط البيشمركة الذين وقفوا مع القوات العراقية في خندق واحد ضد العصابات الإرهابية".انتهى

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