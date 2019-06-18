2019/06/18 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

تمكنت قيادة حرس الحدود، من القاء القبض على اكبر تاجر مخدرات في شط العرب.

وذكر بيان للقيادة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الثلاثاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكبر تاجر مخدارت في البصرة بقبضة القانون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكبر تاجر مخدارت في البصرة بقبضة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).