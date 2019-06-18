2019/06/18 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب السابق محمد سعدون الصيهود، الحكومة بمقاضاة حكومة الاقليم على خلفية السرقات النفطية وعائداتها .

وقال في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق يطالب بمحاكمة حكومة الاقليم ويقول انها سرقت اكثر من 10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق يطالب بمحاكمة حكومة الاقليم ويقول انها سرقت اكثر من 10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).