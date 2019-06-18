محافظ بغداد: نرفض استهداف الكوادر التربوية

2019/06/18 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، يوم الثلاثاء، رفضه استهداف

الكوادر التربوية وعدم التهاون في محاسبة المعتدين.

وقال الجزائري في بيان، على هامش جولة تفقدية لعدد من المراكز

الامتحانية لامتحانات المرحلة المتوسطة ولقاءه بشرى بشار مديرة

المركز الإمتحاني (عائشة) التي تم الاعتداء عليها، ان "المحافظة

شكلت غرفة عمليات تتابع بشكل يومي سير الامتحانات وقد وجهنا بفتح

تحقيق لمحاسبة المعتدين على التربوية وتطبيق القانون".

وأضاف ان "التحقيق ما زال جارياً وهو يتابع بنفسه مجرياته ولن

يتهاون في تطبيق القانون وإحالة المعتدين الى القضاء".

ووجه المحافظ بـ"تلبية كل الاحتياجات التي من شأنها توفير الاجواء

المناسبة للطلبة، مبينا ان "واجبنا يحتم علينا زيارة هذه المراكز

والتواصل مع مسؤوليها وتشجيع ابنائنا الطلبة على النجاح والمثابرة".

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