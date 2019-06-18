نائبة: عودة نجم الدين كريم فضيحة للحكومة

2019/06/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، قيام رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني باستقبال المدان الهارب نجم الدين كريم بأنه تحدِ للقانون وللدولة العراقية، كما يعد تحدياً للقانون الدولي وللإنتربول".

وقالت نصيف في بيان اليوم "في الوقت الذي نبارك فيه لحكومتنا عودة المدان الهارب نجم الدين كريم معززاً مكرماً وبشكل علني أمام وسائل الاعلام، ننتظر منها موقفاً رسمياً تجاه قيام نيجيرفان بارزاني باستقبال هذا المدان، علماً بأن أهم الشخصيات في الحكومة الاتحادية شاركوا قبل أيام في حفل تنصيب بارزاني رئيساً للإقليم وألقوا كلمات تهنئة مليئة بالمديح وعاهدوه على العمل يداً بيد لخدمة المصلحة الوطنية، فهل بدأت بوادر خدمة المصلحة الوطنية باستقبال نجم الدين كريم؟".

وأضافت نصيف ان "سكوت الحكومة العراقية عن هذه الفضيحة سيشجع بقية الفاسدين والمجرمين وحتى مثيري الفتن الطائفية والعنصرية الموجودين في الخارج على العودة الى العراق لإكمال مسيرتهم الاجرامية وتحدّي السلطة والقانون على غرار التحدي الذي قام به نجم الدين كريم، كما ان الشرطة الدولية (الانتربول) ستضعف ثقتها بالدولة العراقية ".

وتابعت "ننتظر من رئيسي الجمهورية والوزراء ابداء موقفهم الواضح تجاه عودة هذا المدان واستقباله من قبل بارزاني، كما ننتظر الاجراءات القانونية من قبل وزارتي العدل والداخلية باعتبار أن المدان متواجد حالياً داخل العراق".انتهى 1

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