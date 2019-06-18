النفط يتأرجح مع مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية

2019/06/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض التي أججها

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