العواقب غير المقصودة من زيادة تأزم الوضع في الخليج

2019/06/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنّت السعودية، كونها أكثر منتجي النفط تأثيراً في أسواق النفط، سياسة مقتضاها أنها مصدر آمن يمكن الاعتماد عليه لإمدادات النفط والمنتجات النفطية

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