انخفاض غير متوقع بالإنتاج الصناعي التركي

2019/06/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال معهد الإحصاء التركي إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع، ليهبط 4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، متراجعا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود العام الماضي.

وفي استطلاع لـ"رويترز"، كانت التوقعات تشير إلى تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة واحد بالمئة على أساس شهري في أبريل، بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

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