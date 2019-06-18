اجرام بغداد تلقي البض على عاصبة تسليب شمال العاصمة

2019/06/18 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على "مفتعلي حادث تسليب" شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الثلاثاء،

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