خلال حملة تفتيش.. صحة بابل تغلق أربعة مستشفيات أهلية في المحافظة

2019/06/18 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بإغلاق أربعة مستشفيات أهلية في بابل. وقال المصدر،إن “دائرة صحة بابل قامت بإغلاق أربعة مستشفيات أهلية في المحافظة، وذلك

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