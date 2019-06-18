خبير: مافيات داخلية وخارجية تمنع العراق من إعادة دوره الصناعي

2019/06/18 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الصناعي باسم انطون , الثلاثاء , ان الصناعة العراقية مازالت تقف امامها معوقات كثيرة رغم التصريحات الرسمية باعادة الصناعة العراقية , مشيرا الى وجود مافيات داخلية مازالت تعمل على منع العراق لاعادة دوره الصناعي.وقال انطون في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك بون شاسع بين تصريحات المسؤوليين وبين الواقع الحقيقي […]

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