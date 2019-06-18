مجلس مكافحة الفساد يؤيد توجيهات المرجعية ويناقش نافذة بيع العملة ويدعو الى انهاء ملف عقارات الدولة

2019/06/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيد مجلس مكافحة الفساد ، اليوم الثلاثاء ، توجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة كما ناقش نافذة بيع العملة الاجنبية .

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