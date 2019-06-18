القبض على بلاتيني بسبب مونديال قطر

2019/06/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات باتهامات بوجود فساد، حسبما أفادت صحيفة الدلي ميل البرطانية .

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