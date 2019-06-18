القانونية النيابية تنفي تحديد موعد الانتخابات والمفوضية توضح

2019/06/18 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم تحديد موعداً نهائياً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك عقب إعلان المفوضية، العشرين من نيسان المقبل موعداً لإجرائها.وقال عضو اللجنة، يحيى المحمدي، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتمع مع رؤساء الكتل ولجنتي القانونية والأقاليم، لمناقشة القانون، كما جرى استضافة المفوضية وممثل الحكومة بشأنه، مضيفا أن المفوضية أكدت في حال …

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