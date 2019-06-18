روحاني :لا ننوي الحرب مع اي شعب او دولة

2019/06/18 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان رد فعل الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصبح اقوى امام ضغوط الاعداء المتزايدة لكننا لا ننوي الحرب مع اي شعب او دولة .وقال روحاني في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال افتتاح صالة “سلام” الجديدة في مطار الخميني بحسب الاعلام الايراني, ان الشعب الايراني هو المنتصر النهائي في المواجهة مع […]

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