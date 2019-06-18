قيس الخزعلي : طريق المعارضة ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكافة التزاماتها

2019/06/18 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ” ان اتخاذ بعض الأطراف السياسية طريق المعارضة هو ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكافة التزاماتها.وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر ” ‏ليست المشكلة في ان تكون جزء من الحكومة او جزء من المعارضة، المشكلة في الازدواجية التي لا زال يقوم بها الكثير […]

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