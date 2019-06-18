الانبار تطلق عمليات جرد جديدة لسكان المناطق الغربية بحثا عن خلايا “داعش”

2019/06/18 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، عن اطلاق عمليات جرد لسكان المناطق الغربية لتعقب خلايا تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الفرقة السابعة اللواء رعد الجبوري وعدد من القيادات الامنية المشرفة على القاطع الغربي للمحافظة اجتمعوا مع كافة […]

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