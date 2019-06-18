العرباوي يرد على الخزعلي: المعارضة ستفرز الخنادق

2019/06/18 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، صلاح العرباوي، على تعليق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن قرار الحكمة في تبني خيار المعارضة السياسية.

وقال العرباوي في تغريدة اليوم رداً على الخزعلي: "كلام سليم، هذه الخطوة ستفرز الخنادق".وأضاف "أصحاب الاعراف السياسيين يجب ان يختاروا اما المشاركة او المعارضة ولكل شروط والتزامات ومسؤوليات".وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد علق على قرار تيار الحكمة الوطني في تبني المعارضة بالقول: "اتخاذ بعض الأطراف السياسية طريق المعارضة هو ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكافة التزاماتها".وأضاف الخزعلي في تغريدة: "ليست المشكلة في ان تكون جزءا من الحكومة او جزءا من المعارضة، المشكلة في الازدواجية التي لا زال يقوم بها الكثير من الأطراف السياسية الى هذه اللحظة".انتهى

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