نائب: مسؤولون يحاولون نشر البيشمركة في سهل نينوى

2019/06/18 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس قال النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين في الادارة الجديدة للمحافظة يحاولون نشر قوات بيشمركة بحجة الحفاظ على الأمن في وقت تنعم المحافظة بالاستقرار.وذكر بيان أصدره النائب وتلقت “خطوة برس” نسخة منه “في الوقت الذي ينعم منطقة سهل نينوى بالامن والاستقرار يحاول بعض المسؤولين في الادارة الجديدة

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