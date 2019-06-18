وكالات: روسيا منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع أوبك+

2019/06/18 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع دول أوبك+ بما في ذلك 12 يوليو تموز.

كما نقلت عنه قوله إنه لم يناقش بعد مع نظيره السعودي تغيير موعد الاجتماع.

وتقرر في الأصل عقد اجتماع أوبك+ في 26 يونيو حزيران، لكن نوفاك تحدث من قبل عن تأجيله إلى أوائل يوليو تموز.



غير أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اقترح عقد الاجتماع بين 10 و12 يوليو تموز.

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