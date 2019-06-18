2019/06/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال معهد الإحصاء التركي إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع ليهبط 4% على أساس سنوي في أبريل نيسان، متراجعا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.

وكانت التوقعات في استطلاع لرويترز تشير إلى تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي انخفض 1% على أساس شهري في أبريل نيسان بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتج الصناعي التركي يتراجع 4% في نيسان منخفضاً أكثر من المتوقع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتج الصناعي التركي يتراجع 4% في نيسان منخفضاً أكثر من المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).