المالكي يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/18 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وقال المالكي في رسالة تهنئة مرفقة مع باقة ورد :” يسرني ان اتقدم لكم باطيب التهاني القلبية واصدق الامنيات بمناسبة انتخابكم عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين , سائلا لله […]

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