السعودية تحدد موعد محاكمة أصغر سجين سياسي والإعدام عقوبة متوقعة

2019/06/18 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات السعودية، آخر الأسبوع الجاري موعداً لمحاكمة أصغر معتقل سياسي في المملكة، والذي تطالب النيابة العامة بإعدامه.وذكر حساب “معتقلي الرأي” الذي يعنى بأخبار المعتقلين السعوديين، على موقع “تويتر”، ان “السلطات حددت يوم الخميس 20 حزيران موعداً لجلسة محاكمة الفتى مرتجى القريريص البالغ من العمر 18 عاما”.وأشار الى أن “النيابة طالبت بإعدامه بسبب …

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