نحو الصين وأفريقيا.. هل يتحرر الاقتصاد المغربي من قبضة الأوروبيين?

2019/06/18 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 20 أبريل/نيسان 2016 أعلن المغرب على لسان الملك محمد السادس، في القمة الخليجية المغربية بالعاصمة الرياض، أنه توجه في الأشهر الأخيرة

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