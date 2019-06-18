التخطيط تستحدث اقساماً جديدة للدراسات العليا في الجامعات العراقية

2019/06/18 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن استحداث اقسام جديدة للدراسات العليا في الجامعات العراقية لتأمين اختصاصات تلبي بيئة العمل المستقبلية.وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في الوزارة عقود حسين في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه، ان “دائرة التنمية البشرية، قسم سياسات التربية والتعليم قامت بإستحداث الدراسات العُليا في ...

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