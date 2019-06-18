الطاقة النيابية ترصد هدر 460 مليار دينار بعمل شركات النقل في وزارة النفط

2019/06/18 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : افاد مصدر نيابي مطلع، الثلاثاء، بأن لجنة النفط والطاقة النيابية، رصدت هدراً مالياً بلغ 460 مليار دينار بسبب تعاملات شركات النقل في الوزارة.وقال المصدر لـ”الاخبارية”، إن “البرلمان يعتزم تفعيل اجراءات استجواب وزير النفط ثامر الغضبان، على خلفية ما كشفته لجنة النفط والطاقة من ملفات فساد بلغت مليارات الدنانير”.وبين ...

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