جدول اعمال زيارة امير الكويت لبغداد

2019/06/18 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : يقوم أمير الكويت صباح الأحمد ال صباح يوم غد الأربعاء بزيارة رسمية إلى العراق يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية خلال توليه مقاليد الحكم إذ قام في 29 اذار مارس 2012 بترؤس ...

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