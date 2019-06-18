قوات أميركية جديدة في الشرق الأوسط… انذار لإيران

2019/06/18 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عززت #الولايات_المتحدة، مجدداً وجودها العسكري في #الشرق_الأوسط ودعت العالم إلى “عدم الخضوع للابتزاز النووي” #الإيراني.ونشرت الإدارة الأميركية، صوراً جديدة قالت إنها «تدين #طهران في الهجوم […]

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