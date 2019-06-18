صالح يتدخل اخيرا لإنقاذ عبد المهدي من ورطة الحكومة قبل سقوط مرعب !

2019/06/18 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد الإثنين الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “المجتمعين تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية العليا في ١٤ حزيران، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على ما يلي: ١ــ إعطاء […]

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