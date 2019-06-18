“بالفديو”.. افاعي وقنافذ برية تباغت دوريات الشرطة النفطية في البصرة

2019/06/18 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تفاجئ افراد الشرطة النفطية في حقل الرميلة شمال غربي الموصل، بظهور افاعي سامة وقنافذ برية بالقرب من اماكن عملهم.

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