محول صوت USB-C إلى Lightning جديد من “آنكر”

2019/06/18 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة “آنكر” محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد الذي يتيح إمكانية توصيل سماعة الرأس Lightning مثل EarPods الجديدة بالأجهزة المزودة بمنافذ USB-C مثل أجهزة ماك بوك أو الجهاز اللوحي آي باد برو 2018.وأوضحت الشركة الصينية أن محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يعمل مع أجهزة الماك والأجهزة اللوحية آي باد برو والحواسيب المكتبية، التي تعمل بنظام ويندوز 10 والمزودة بمنافذ التوصيل USB-C.ويعتبر محول MFi معتمد رسمياً، لضمان نقل الصوت بدون فقدان مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس”.وأعلنت شركة “آنكر” أن سعر محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يبلغ نحو 22 دولاراً أمريكياً.

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