الأنواء الجوية تتوقع إنخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة بالعراق

2019/06/18 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ”.وأضاف أن “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً …

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