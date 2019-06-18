بالاسماء .. تحالفا الفتح وسائرون يستلمان دفعة “كبيرة” من المناصب وبموافقة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

2019/06/18 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر سياسي مطلع على مجريات التفاهمات التي قال إنها تجري في هذه الساعات عن تفاصيل الآلية التي جرى الاتفاق على اعتمادها قبل اعلان تيار الحكمة التوجه إلى المعارضة.ووفقاً للمصدرالاثنين فقد تم “تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والكتل السياسية للبت في أمر تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين، وتضم كلاً من مدير مكتب عبدالمهدي ابوجهاد […]

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