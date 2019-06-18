بدر النيابية تتخلى عن استحقاقاتها الانتخابية في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة

2019/06/18 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعضاء الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، وحضرته "الغدير"، انه" نعلن كـ"كتلة بدر" النيابية تخليها عن الاستحقاقات الانتخابية بالدرجات الخاصة والهيئات المستقلة".واضاف بيان الكتلة، بانه" نطالب رئيس الوزراء بخطوات عملية وواضحة للحد من الفساد وانتشاره واتخاذ الاجراءات الفعلية".واوضح، كما انه نطالب الكتل السياسية بترك خيار اكمال الكابية الوزارية لرئيس الوزراء للإسراع بتسمية الوزارات الشاغرة".انتهى..م.ر

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