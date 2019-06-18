طالب عراقي يبتكر طريقة جديدة قد تنقذ الالاف من الامراض الصحية

2019/06/18 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الطالب "علي حازم"، في الصف الخامس الاعدادي، قام بتجارب بمدرسته لتنقية المياه من المعادن والملوثات"، مؤكدة، ان" حازم نجح بتجربة عبر استخدام نوى التمر".

واضاف البيان، ان" نتائج تجربة كانت إيجابية، وفي حال اعتُمد مشروعه فأنه قد يساهم في علاج أمراض كثيرة يسببها الماء، وبتكلفة معقولة".وحصل الطالب علي حازم على قلادة الإبداع بحضور ممثلية اليونيسيف ببغداد، ومن المؤمل أن يسافر لنيويورك خلال أيام لتقديم بحثه لمنظمة "غينيس إنترناشيونال" أولمبياد بعد ما حصل الموافقة المبدئية على عرضه".يشار الى ان، علي حازم، احد طلاب مدرسة "إيشق بغداد" ضمن مديرية بغداد الكرخ الاولى.انتهى..م.م

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