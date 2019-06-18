2019/06/18 | 13:19

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النزاهة: أول استجواب لمجلس النواب سيكون لوزير المالية

بغداد - كلمة

اكدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، ان اقرب استجواب سيشهده

مجلس النواب سيكون لوزير المالية فؤاد حسين لتحويله موازنة اقليم

كردستان دون تسليم ايرادات النفط.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في تصريحات تابعها موقع كلمة الإخباري،

ان "اقرب استجواب ممكن ان يشهده مجلس النواب سيكون استجواب وزير

المالية فؤاد حسين"، مبينا ان "الاستجواب تقدم به احد النواب عن

كتلة النصر بشأن تحويل المبالغ المالية الى الإقليم دون تسليمهم

واردات النفط الى الحكومة الاتحادية وهذا مخالف لبنود قانون

الموازنة ".

واشار الى ان "هناك عدة ملفات في لجنة النزاهة ستفتحها"، موضحا ان

"عدم اختيار رئيس للجنة اخر فتح بعض الملفات".

واضاف الدفاعي ان "ملفات الفساد في الدورة البرلمانية السابقة التي

احيلت الى النزاهة والقضاء سيتم متابعتها من قبل اللجنة لمعرفة

نتائج التحقيقات".

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