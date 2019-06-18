2019/06/18 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم ليسَ لديَّ سوى عينينِ اثنتينِ لأراكِلكنكِ صغيرةْبِقَدْرِ قدمْليسَ لديَّ سوى أذنينِ اثنتينِ لأسمعَكِلكنكِ موسيقىواطئةُ النغمْليسَ لديَّ سوى أنفٍ واحدٍ لأشمَّكِلكنكِ أوركيدياعلى كَتِفِ القممْليسَ لديَّ سوى فمٍ واحدٍ لآكلَكِلكنكِ ساندويشةْتحتَ أسنانِ الأممْليسَ لديَّ سوى قلبٍ واحدٍ لأحبَّكِلكنكِ تعيسةْقرنفلُكِ الس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - أوروبا مرسيدسي!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - أوروبا مرسيدسي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).