2019/06/18 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان الرؤوس النووية عند إسرائيل (المزعومة)طلعت رضوان دأب كثيرون من كبارالمتعلمين المصريين على وصف إسرائيل بأنها (دولة مزعومة) وكان من بين هؤلاء المتعلمين الكبارد.جمال حمدان الذى وصل به الشطط لدرجة أن كتب أنّ ((كل حل لايزيل إسرائيل من الوجود لامحل له من البحث (العلمى) ليس ذلك (فقط) وإنما- كما أضاف- فإنّ ((كل حل لايعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل1948بل قبل1918مرفوض بلا نقاش)) أنظركتابه: اليهود ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - الرؤوس النووية عند إسرائيل (المزعومة)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلعت رضوان - الرؤوس النووية عند إسرائيل (المزعومة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).