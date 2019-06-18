لطفي حاتم - وحدانية التطور الرأسمالي ودور اليسار الاشتراكي

2019/06/18 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم وحدانية التطور الرأسمالي ودور اليسار الاشتراكيتتسم العلاقات الدولية في ظروفنا التاريخية الملموسة بسمات جديدة اشترطتها التغيرات الدولية بعد انهيار الدول الاشتراكية لعل اهمها سيادة وحدانية التطور الرأسمالي وما يحمله من ظهور إشكالات فكرية وسياسية جديدة امام القوى العالمية والوطنية الراغبة في بناء علاقات دولية ترتكز على المساواة وحرية اختيار نهوج التطور الاقتصادي – الاجتماعي بعيدا عن روح الهيم......

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