2019/06/18 | 13:20

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اتلاف ادوية بشرية ومكملات غذائية في جمرك الشحن الجوي

اعلنت هيئة الجمارك العامة، الثلاثاء، اتلاف ادوية بشرية ومكملات

غذائية في جمرك الشحن الجوي .

وقالت الهيئة في بيان ، ان "السلطات الجمركية في جمرك الشحن الجوي

اتلفت شحنة ادوية بشرية و مكملات غذائية فاسدة وغير صالحة

للاستهلاك".

واضافت، ان عملية الاتلاف تمت وفقا لاحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من

قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة

شكلت لهذا الغرض ".

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