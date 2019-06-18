الداخلية: القبض على إرهابي خطير في كركوك

2019/06/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض

على أحد الإرهابيين الخطرين المطلوبين للقضاء في محافظة

كركوك.

وذكرت المفتشية في بيان، انه "بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش

العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك مفادها تواجد أحد الإرهابيين

الخطرين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في أحد مناطق

المحافظة، الأمر الذي استدعى الى التحرك السريع والتنسيق مع مديرية

شرطة الحويجة باعتبارها صاحبة الاختصاص وتشكيل فريق عمل مشترك

برئاسة مدير مكتب تفتيش كركوك".

واضافت ان "الفريق نجح بمداهمة الوكر الذي يتواجد فيه الإرهابي

والقى القبض عليه، وقام بتدوين اقواله وافادته، وتسليمه الى الجهة

الاختصاصية بغية استكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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