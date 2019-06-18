العراق وكوريا الجنوبية يناقشان التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة العراقية – الكورية

2019/06/18 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش العراق وكوريا الجنوبية التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة العراقية – الكورية .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء , ان سفيرالعراق في سيؤول حيدر شياع البراك التقى وزيرة الارض والبنى التحتية والنقل الكورية كيم هيون مي “.وناقش الجانبان التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة العراقية – الكورية التي […]

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