2019/06/18 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب اعلام وزارة النقل العراقية أنه في ظل أجواء إيجابية سادتها المودة والاخوة استضاف وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، الاثنين ، السفير الباكستاني في العراق ، واشاد سعادته بحكمة وكياسة معالي الوزير والحكومة العراقية باحتواء قضية المسافر الباكستاني.وبين السيد الوزير ان العلاقات الثنائية بين البلدين العراقي والباكستاني متجذرة في التاريخ وهناك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يستضيف السفير الباكستاني ، والأخير يشيد بجهود وزير النقل والحكومة العراقية باحتواء قضية المسافر الباكستاني النعيم نيوز.

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