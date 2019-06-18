2019/06/18 | 13:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس كشفت بيانات إحصائية في الكويت، عن منع 200 شخص من السفر يومياً، وبمعدل ستة آلاف شخص شهرياً. وذكرت إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل الكويتية، ان “إجراءات أمر منع السفر بلغت 18314 أمرا خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 أي بمعدل يزيد على 6000 أمر منع سفر شهريا و200 أمر يوميا”. وحسب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تمنع 200 شخص من السفر يومياً ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تمنع 200 شخص من السفر يومياً وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تمنع 200 شخص من السفر يومياً ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تمنع 200 شخص من السفر يومياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).