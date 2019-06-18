2019/06/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت بيانات إحصائية في الكويت، عن منع 200 شخص من السفر يومياً، وبمعدل ستة آلاف ‏شخص شهرياً.‏ وذكرت إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل الكويتية، ان “إجراءات أمر منع السفر بلغت ‏‏18314 أمرا خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 أي بمعدل يزيد على 6000 أمر منع ‏سفر شهريا و200 أمر يوميا”.‏ وحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تمنع 200 شخص من السفر يومياً ‏ وكالة خطوة برس.

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